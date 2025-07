Verkehrskontrolle Kreis Esslingen: Etliche Waffen im Auto eines 25-Jährigen entdeckt

1 Polizeibeamte entdeckten etliche Waffen im Auto des 25-Jährigen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Ein 25-jähriger Autofahrer wird in Altbach bei einer Verkehrskontrolle unter die Lupe genommen – und die Beamten werden fündig.











Link kopiert

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Altbach (Landkreis Esslingen) haben Polizeibeamte bei einem 25-jährigen Autofahrer mehrere Waffen gefunden, darunter mehrere Schreckschusspistolen und ein Luftgewehr. Der 25-Jährige muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Wie die Polizei berichtet, kontrollierten Beamte der Verkehrspolizei und des Polizeireviers Esslingen in der Straße Im Ghai ab 21 Uhr insgesamt 15 Fahrzeuge. Dabei stellten die Einsatzkräfte fest, dass an vier Fahrzeugen aufgrund technischer Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen war. In Zusammenhang mit der Kontrolle des 25-Jährigen und seines VW Touareg stellten die Beamten zudem zahlreiche Verstöße gegen das Waffengesetz fest.

Auch ein Kampfmesser und ein Schlagstock im Auto

So soll der Mann verdeckt eine Schreckschusspistole mit sich geführt haben. Diese wurde direkt durch die eingesetzten Polizeibeamten in Verwahrung genommen. In seinem Auto konnten die Polizisten zudem noch zwei weitere griffbereit positionierte Schreckschusspistolen, ein Kampfmesser, einen Schlagstock sowie ein Luftgewehr auffinden und beschlagnahmen.

Wegen dieser Vielzahl von Verstößen gegen das Waffengesetz muss sich der 25-Jährige nun strafrechtlich verantworten. Zudem wurden seitens des Polizeipostens Oberesslingen verwaltungsrechtliche Maßnahmen gegen den Mann eingeleitet. Die an seinem Auto festgestellten technischen Umbauten ahndet die Verkehrspolizei gesondert. Da es sich bei der Kontrollörtlichkeit um Privatgelände handelt, wurde allen kontrollierten Personen ein Platzverweis erteilt.