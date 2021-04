Polizeibeamte finden 800 Gramm Marihuana in Kofferraum

Verkehrskontrolle in Kirchheim/Teck

Polizeibeamte haben am Sonntagabend in Kirchheim (Kreis Esslingen) rund 800 Gramm Marihuana beschlagnahmt. Die drei Fahrzeuginsassen im Alter von 20, 18 und 17 Jahren wurden daraufhin vorläufig festgenommen.

Kirchheim unter Teck - Polizeibeamte haben am Sonntagabend bei einer Fahrzeugkontrolle in der Saarstraße in Kirchheim rund 800 Gramm Marihuana beschlagnahmt. Die drei Fahrzeuginsassen im Alter von 20, 18 und 17 Jahren wurden daraufhin vorläufig festgenommen, teilte die Polizei mit.

Gegen 18.30 Uhr hielten die Beamten im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle den Pkw an. Ihnen fiel ein starker Marihuanageruch aus dem Auto auf. Im Kofferraum fanden sich dann etwa 800 Gramm Marihuana, das zum Teil in verkaufsfertige Portionen verpackt war. Nach Abschluss der ersten erforderlichen Maßnahmen wurden die drei Fahrzeuginsassen wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie müssen sich gegebenenfalls wegen des Verdachts des unerlaubten Handels von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vor Gericht verantworten. Die Polizei ermittelt.