1 Zankapfel Schorndorfer Straße: Der Mobilitätsausschuss soll nach der Sommerpause über einen Linksabbieger entscheiden. Foto:

Vor allem zur Rushhour quälen sich Autoschlangen nervtötend langsam durch die Schorndorfer Straße in Oberesslingen. Die Verwaltung möchte durch einen Linksabbieger in die Plochinger Straße für Entlastung sorgen. Dieses Vorhaben stößt aber auf heftige Kritik.















Die geplante Linksabbiegespur von der Schorndorfer in die Plochinger Straße in Oberesslingen sorgt für Unmut. Sogar innerhalb altehrwürdiger Parteien. Der Vororttermin der CDU am Freitag habe ihm einen Rüffel eingebracht, gestand SPD-Stadtrat Andreas Koch im Mobilitätsausschuss des Esslinger Gemeinderates. Sein Parteikollege, der frisch gebackene Ehrenbürger Wolfgang Drexler, habe ihm am Wochenende kräftig den Kopf gewaschen, weil die CDU und nicht die SPD diese Veranstaltung auf die Beine gestellt hätte. Abseits sozialdemokratischer Vergatterungen bleiben die Pläne der Verwaltung für die Schorndorfer Straße umstritten. Darum wurden in der Sitzung des Mobilitätsausschusses am Montagnachmittag Nachbesserungsvorschläge gemacht und die Entscheidung auf die Zeit nach der Sommerpause vertagt.