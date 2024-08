Verkehrseinschränkung am Wochenende: A8 bei Pforzheim wird nachts gesperrt

1 Normalerweise hält der Ausbau der Autobahn den Verkehr bei Pforzheim auf. Jetzt sind es Arbeiten am Stromnetz. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Wegen Arbeiten an einer neuen Stromleitung ist zwischen Samstag und Sonntag kein Durchkommen.











Link kopiert

Am Wochenende wird die A8 zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Süd erneut nachts gesperrt. Grund hierfür ist dieses Mal allerdings nicht der sechsspurige Ausbau der sogenannten „Enztalquerung“, der in der Vergangenheit immer wieder für temporäre Sperrung gesorgt hat – sondern Arbeiten des Netzbetreibers TransnetBW. Die Sperrung startet am Samstag, 3. August, 22 Uhr, und dauert bis Sonntag, 4. August, 6 Uhr. In dieser Zeit ist in beiden Fahrtrichtungen kein Durchkommen.

Der Verkehr wird während der Sperrung über die bestehende Bedarfsumleitung geführt. Diese verläuft in Fahrtrichtung Karlsruhe über Wurmberg und Niefern-Öschelbronn auf die B10, und von dort weiter nach Mühlacker Ötisheim, Ölbronn-Dürrn, bis der Verkehr über die B294 bei Pforzheim-Nord wieder zurück auf die Autobahn geleitet wird. In Fahrtrichtung Stuttgart führt der Verkehr über die ausgeschilderten Umleitungen U7a und U9 durch das Stadtgebiet Pforzheim.

Sicherheitnetze sollen Verkehrsteilnehmer schützen

Die Firma TransnetBW baut derzeit eine Stromtrasse von Birkenfeld nach Ötisheim aus, die auch entlang der Autobahn verläuft und diese teils sogar kreuzt. Während der nächtlichen Sperrung sollen am Wochenende Sicherheitsnetze unter den neugebauten Vollwandmasten angebracht werden, die verhindern sollen, dass während der Arbeiten Bauteile oder gerissene Seile auf die Autobahn stürzen und dadurch den Straßenverkehr gefährden.

Unsere Empfehlung für Sie Engelbergtunnel bei Leonberg Ein letzter Test: Die Weströhre ist fertig saniert Im Engelbergtunnel ist am Wochenende auch der abschließende Versuch in Sachen Brandrauch problemlos über die Bühne gegangen. Die Großbaustelle zieht jetzt in die Oströhre um.

Der Neubau der Stromleitung zwischen Birkenfeld und Ötisheim befindet sich laut TransnetBW mittlerweile auf der „Zielgeraden“. Im Oktober soll die Autobahn im Rahmen des Leitungsbauprojekts noch ein letztes Mal gesperrt werden, dabei werden die Sicherheitsnetze wieder ausgebaut. Die Inbetriebnahme der Leitungsanlage sei für Dezember 2024 geplant.