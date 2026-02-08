Verkehrsberuhigung in Stuttgart: Stadtbahn-Haltestelle wird abgebaut

1 Die nicht mehr genutzte Haltestelle der U1 wird abgebaut. Die Schienen bleiben erhalten. Foto: Alexander Müller

Die Stuttgarter Straßenbahnen entfernen die nicht mehr genutzten Bahnsteige am Augsburger Platz in Bad Cannstatt. Eine Chance für den Umbau zum vollwertigen Verkehrsknoten?











Link kopiert

Der Umbau des Augsburger Platzes in Bad Cannstatt zu einem echten Verkehrsknoten wird seit Jahrzehnten diskutiert. Ein erster kleiner Schritt dazu wird nun in Angriff genommen. Die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) hat den Abbruch der nicht mehr benötigten Stadtbahnhaltestelle der U1 ausgeschrieben. Sollte sich zeitnah eine Firma finden, könnten die Arbeiten bereits im März beginnen und bis Ende Juli abgeschlossen sein, so der Plan. Es ist die Voraussetzung für die Umgestaltung des wichtigen Verkehrsknotenpunktes in Bad Cannstatt. Möglich wäre dies 2029, wenn die Instandsetzung der Brücke über die Gnesener Straße am Augsburger Platz geplant ist.