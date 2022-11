1 Ein organisiertes kleines Verkehrschaos im Berufsverkehr – damit wollen die Anwohner den Durchgangsverkehr vertreiben. Foto: Ines Rudel

Die Mutzenreissträßler auf dem Esslinger Zollberg wollen den zunehmenden Durchgangsverkehr aus ihrer Straße „vergrämen“ – und greifen nach jahrelangem vergeblichem Kampf jetzt zu drastischeren Mitteln.















Die Frau am Steuer lässt irritiert ihre Scheibe herunter. „Darf ich jetzt hier fahren oder nicht? Ich muss meine Tochter in die Schule bringen.“ Ja, sie darf – sagt die Straßenverkehrsordnung. Sie soll aber nicht – wünschen sich Anwohner der Mutzenreisstraße in Esslingen-Zollberg. Sie haben in der Nacht ihre Autos am Mutzenreiswald geparkt. Ordnungsgemäß, wie sie sagen. Aber so, dass sich der morgendliche Berufsverkehr von der Filderebene hinunter ins Neckartal nur mühsam seinen Weg bahnen kann. Und sie haben Plakate gemalt, um den Verkehrsteilnehmern klarzumachen, wo es aus ihrer Sicht eigentlich langzugehen hat: „Nehmt die Aufstiegsstraße. Da ist die Aussicht schöner!“