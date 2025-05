Verkehrsbehinderungen auf B 313: Weg in die Outletcity Metzingen ist erschwert

1 Die Verkehrsteilnehmer müssen sich bei Großbettlingen auf eine Umleitung einstellen. Foto: Tim Brakemeier/dpa

Der Weg von Nürtingen in Richtung Metzingen wird noch bis Juli nur im Einbahnverkehr möglich sein. Grund dafür sind Bauarbeiten an einem Radweg, der parallel zur Bundesstraße entsteht.











Wer aus Richtung Nürtingen in Richtung Metzingen unterwegs ist, muss sich noch bis Juli auf Höhe Großbettlingen auf Einbahnverkehr einstellen. In der entgegengesetzten Fahrtrichtung führt die ausgeschilderte Umleitung über Tischardt und Frickenhausen nach Nürtingen. Der Schwerverkehr wird in beiden Fahrtrichtungen über die B 297 und die B 312 umgeleitet.

Ein neuer Radweg entsteht

Nötig sind die Regelungen, da das Regierungspräsidium dort einen Radweg bauen lässt. Das erste Teilstück soll Mitte Mai fertig werden. Am Montag, 5. Mai, beginnen die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt zwischen der Albstraße in Großbettlingen und dem Abzweig der K 1231 in der Nähe des Rammerthofs auf einer Länge von 800 Metern. Zudem wird eine Gabionenwand errichtet.

Mit dem Bau des Radwegs zwischen Tischardt und Großbettlingen investiert der Bund rund 3,7 Millionen Euro in die Verkehrsinfrastruktur. Die Arbeiten für den ersten Abschnitt haben Ende Juli 2024 begonnen. Die halbseitige Sperrung der Bundesstraße 313 begründet das Regierungspräsidium mit der Verkehrssicherheit und dem Arbeitsschutz.