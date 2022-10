1 Einsatzkräfte kümmern sich um Verletzte nach dem Unfall mit einem Schulbus in Plochingen (Kreis Esslingen). Foto: Kohls/SDMG/dpa

Beim Bremsmanöver eines Schulbusses wurden Kinder leicht verletzt. Wie es zu dem Unfall gekommen war, ist noch nicht geklärt.















Plochingen - Zwölf Kinder im Alter von acht und neun Jahren sind bei einem Unfall mit einem Schulbus in Plochingen bei Stuttgart leicht verletzt worden. Zwei von ihnen mussten am Donnerstag ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden, wie die Polizei mitteilte. Die Schulkinder erlitten die Verletzungen bei einem Bremsmanöver des Busses, als der Fahrer einem entgegenkommenden Motorrad ausweichen wollte.

Der 16-jährige Motorradfahrer musste in die Mitte der Straße fahren, um an einem im Halteverbot stehenden Wagen vorbeikommen zu können. Der 62-jährige Busfahrer bremste, aber konnte den leichten Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. In dem Bus saßen 21 Drittklässler.