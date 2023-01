1 Die Neugestaltung der Bahnhofstraße steht an – sie soll fahrradfreundlicher werden. Foto:

Die Sanierung des Gymnasiums ist für die Stadt am Neckarknie ein Großprojekt, das sie weitere Jahre beschäftigen wird. Außerdem stehen 2023 wichtige Entscheidungen für die Entwicklung des Verkehrs an. Und es gibt Herausforderungen bei der Kinderbetreuung.















Langeweile brauchen die Mitglieder des Plochinger Gemeinderats auch im neuen Jahr nicht zu befürchten. Nicht nur, weil die Sanierung des Gymnasiums sie sicherlich weiter auf Trab halten wird – auch in anderen Bereichen stehen wichtige Weichenstellungen an. Wo wird künftig die Ost-West-Achse des Autoverkehrs durch die Stadt verlaufen? Und was passiert mit dem Bahnhofsvorplatz? Wie kann die Fils stärker in den Mittelpunkt rücken? Gelingt es, Personal für die Kinderbetreuung zu gewinnen? Das sind einige der anstehenden Themen, und auch beim Schnellradweg stehen weitere Diskussionen an. Ein Überblick.