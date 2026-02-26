Verkehr: Tarifeinigung bei der Autobahn GmbH

1 Die rund 14.000 Beschäftigten der Autobahn GmbH bekommen mehr Geld. Foto: Daniel Vogl/dpa

Warnstreiks bei der Autobahn GmbH hatten in den vergangenen Wochen zu Verkehrsbehinderungen geführt. Weitere Aktionen sind nun vom Tisch.











Berlin - Für die rund 14.000 Beschäftigten der Autobahn GmbH gibt es eine Tarifeinigung. Das teilten die bundeseigene Gesellschaft sowie die Gewerkschaften Verdi und dbb Beamtenbund mit.

Der dbb Beamtenbund sprach von einem tragfähigen Ergebnis. Dieses sehe im Kern eine Steigerung der Einkommen in drei Schritten um insgesamt 7,8 Prozent vor, mindestens aber um insgesamt 360 Euro. In vielen Bereichen würden die Einkommen spürbar verbessert, zudem etwa Zuschläge für Schichtarbeit angehoben. Verdi betonte, da sich die Mindestbeträge in den unteren Lohngruppen prozentual stärker auswirkten, liege das Gesamtvolumen der Tabellenerhöhung sogar noch etwas höher bei 8,7 Prozent. Die Gesamtlaufzeit des Tarifvertrags beträgt 26 Monate.

Sebastian Mohr, Geschäftsführer Personal und Arbeitsdirektor der Autobahn GmbH des Bundes, nannte den Tarifabschluss einen entscheidenden Baustein für die Zukunfts- und Leistungsfähigkeit der Autobahn GmbH.

"Das ist ein wirklich gutes Ergebnis für die Beschäftigten - und es ist ein Ergebnis, das sie sich selbst erkämpft haben", sagte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle. Die Autobahn GmbH stehe vor Milliardeninvestitionen und leide zugleich unter Personalmangel. Umso wichtiger sei ein solcher Abschluss, der Fachkräfte halten und neue anziehen könne.

Die Gewerkschaften hatten mit Warnstreik den Druck erhöht. Deswegen war es in mehreren Regionen Deutschlands in den vergangenen Wochen zu Verkehrsbehinderungen gekommen.