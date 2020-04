1 Wer geblitzt wird, muss neuerdings nicht nur mit empfindlichen Geldstrafen rechnen, sondern auch mit Fahrverboten. (Symbolfoto) Foto: dpa/Bernd Thissen

Seit Dienstag gilt ein neuer Bußgeldkatalog, nach dem Verkehrssünder bestraft werden. Neben Punkten in Flensburg können sich Fahrer mit Bleifuß viel schneller als vorher ein Fahrverbot einhandeln.

Kreis Esslingen - Eine „deutliche Verbesserung der Verkehrsmoral“ erhofft sich Mehmet Koc vom Esslinger Ordnungs- und Standesamt von der Änderung des Bußgeldkatalogs für Verkehrssünder. Diese ist am gestrigen Dienstag in Kraft getreten und sieht empfindliche Strafen vor. Die Verwarn- und Bußgelder verdoppeln sich bis zur 20-Stundenkilometer-Marke. Auch Fahrverbote werden deutlich schneller ausgesprochen. Ein Beispiel: Wer innerorts mit 21 Kilometern pro Stunde zu viel unterwegs ist, kann sich nicht nur über zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld von 80 Euro ärgern – neuerdings winkt auch ein einmonatiges Fahrverbot. Außerorts bekommt einen Monat Fahrverbot und 95 Euro Strafe, wer 26 Kilometer pro Stunde und mehr zu viel fährt.