Verkehr ist Thema im Gemeinderat Ostfildern: Ostfildern ist Unfallschwerpunkt – Blitzer an der Drechsler-Kreuzung

Die Drechsler-Kreuzung in Ostfildern ist seit Jahren ein Unfallschwerpunkt.

2023 hat der Gemeinderat Ostfildern einen Blitzer an der Drechsler-Kreuzung abgelehnt, jetzt votierte das Gremium dafür. So soll der Unfallschwerpunkt entschärft werden. Im regionalen Vergleich liegt Ostfildern bei der Unfallstatistik vorn.











In der Unfallstatistik der Region Stuttgart belegte Ostfildern 2024 den ersten Platz: Nirgendwo in der Region Stuttgart ist die Zahl der Unfälle mit Personenschaden 2023 stärker angestiegen als in der Stadt im Kreis Esslingen. Das haben Daten des Statistischen Landesamts ergeben. Dabei ist die sogenannte Drechsler-Kreuzung ein Schwerpunkt. Seit 2012 gab es dort zwölf Unfälle mit acht Leichtverletzten und einer schwer verletzten Person. Meist sind es Auffahrunfälle, die wegen zu schnellen Fahrens und Unachtsamkeit passieren. Nun reagiert die Stadt und schafft eine Tempomessanlage an. Im vergangenen Jahr hatte der Gemeinderat das abgelehnt.