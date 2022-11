Tunnel am Pragsattel und am Leuzeknoten nachts gesperrt

1 Es ist eine der wichtigsten Verkehrsstraßen in Stuttgart: der B-10-Tunnel auf dem Pragsattel. Foto: Achim Z/eygarth

Wegen Wartungsarbeiten sind in Stuttgart die Tunnel an der B 10 am Pragsattel und am Leuzeknoten in dieser Woche teilweise nicht befahrbar. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Umwege einstellen.















Wegen Wartungs- und Reinigungsarbeiten muss der Tunnel der B 10 auf dem Pragsattel in den Nächten von Montag, 28., auf Dienstag, 29. November, sowie von Dienstag, 29., auf Mittwoch, 30. November, jeweils von 21 bis 8 Uhr für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Betroffen sind beide Fahrtrichtungen. Die Umleitungsstrecken sind nach Angaben der Stadtverwaltung ausgeschildert.

Maßnahme am Leuzeknoten dauert länger

Länger dauert die Maßnahme am Leuzeknoten. Die Arbeiten in der ersten Leuzeröhre finden von Montag, 28. November, bis Samstag, 3. Dezember, statt. Dafür muss dieser Tunnel in Fahrtrichtung Zuffenhausen und die dritte Leuzeröhre in Fahrtrichtung Innenstadt nachts voll gesperrt werden. Der Verkehr in Fahrtrichtung Esslingen bleibt die gesamte Zeit unbeeinträchtigt.

Die Sperrungen sind zu folgenden Uhrzeiten eingerichtet: Montag, 28., bis Dienstag, 29. November, von 22 bis 5 Uhr; Dienstag, 29., bis Mittwoch, 30. November, von 24 bis 5 Uhr; Mittwoch, 30. November, bis Donnerstag, 1. Dezember, von 22 bis 5 Uhr; Donnerstag, 1., bis Freitag, 2. Dezember, von 23.30 bis 5 Uhr; Freitag, 2., bis Samstag, 3. Dezember, von 24 bis 8 Uhr.

Die Umleitungsstrecke in Bad Cannstatt ist ab dem Dreieck Neckarpark über die Benz- und Mercedesstraße bis zur König-Karls-Brücke ausgewiesen.