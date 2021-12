Verkehr in Stuttgart

Der Verkehr in Deutschland nimmt laut aktuellen Zahlen schneller zu als in anderen Ländern. In Stuttgart lässt die Staugefahr aber nach.















Stuttgart - Der Rückgang des Autoverkehrs in der Pandemie ist nicht von langer Dauer gewesen. Nach aktuellen Zahlen des Verkehrsdatenanalysten Inrix haben in Stuttgart die Fahrten in die Innenstadt im Vergleich zum Februar 2020 im Jahr 2021 wieder um 15 Prozent zugelegt. Ein Zuwachs, der anderenorts allerdings wesentlich deutlicher ausfällt.