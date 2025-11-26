Verkehr in Stuttgart: Rosensteintunnel vier Nächte lang gesperrt

1 Der Rosensteintunnel ist vier Nächte lang gesperrt. Foto: Andreas Rosar

Wartungsarbeiten an der wichtigen Verbindung zwischen dem Neckartal und dem Stuttgarter Norden.











Link kopiert

Auf Autofahrer in Stuttgart kommen wieder erhebliche Behinderungen zu. Aufgrund von Wartungsarbeiten ist der Rosensteintunnel der B 10 in den Nächten von Montag bis Donnerstag, 1. bis 4. Dezember, jeweils von 21 bis 5 Uhr des folgenden Tages für den Verkehr gesperrt.

Wie das Tiefbauamt der Landeshauptstadt mitteilt, sind von der Sperrung der wichtigen Verkehrsverbindung vom Leuzeknoten im Neckartal in den Stuttgarter Norden und der Autobahn A 81 beide Fahrtrichtungen, sowohl von Esslingen in Richtung Zuffenhausen und umgekehrt, betroffen. Die Umleitungsstrecken über die Pragstraße oder die B 14 und Heilbronner Straße durch die Innenstadt sind ausgeschildert.