Verkehr in Stuttgart: Neue B-27-Brücke über das Körschtal bekommt Radweg
1
Die Körschtalbrücke muss erneuert werden. Dabei soll auch ein Radweg entstehen. Foto: Ferdinando Iannone

Beim Neubau der B-27-Körschtalbrücken in Möhringen plant das Land nun einen Geh- und Radweg. Das Verkehrsministerium reagiert auf politische Forderungen und Druck von Radfahrern.

Das Verkehrsministerium kündigt beim Ersatzneubau der B-27-Körschtalbrücken zwischen Stuttgart-Möhringen und dem Fasanenhof einen separaten Fuß- und Radweg an. Wie aus der Antwort des Ministeriums auf eine Kleine Anfrage des FDP-Landtagsabgeordneten Friedrich Haag (FDP) hervorgeht, soll der Brückenneubau auch einen vier Meter breiten sogenannten Betriebsweg erhalten, der als Geh- und Radweg mitgenutzt werden kann.

