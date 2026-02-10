Verkehr in Stuttgart: Neue B-27-Brücke über das Körschtal bekommt Radweg

Neue B-27-Brücke über das Körschtal bekommt Radweg

Beim Neubau der B-27-Körschtalbrücken in Möhringen plant das Land nun einen Geh- und Radweg. Das Verkehrsministerium reagiert auf politische Forderungen und Druck von Radfahrern.











Das Verkehrsministerium kündigt beim Ersatzneubau der B-27-Körschtalbrücken zwischen Stuttgart-Möhringen und dem Fasanenhof einen separaten Fuß- und Radweg an. Wie aus der Antwort des Ministeriums auf eine Kleine Anfrage des FDP-Landtagsabgeordneten Friedrich Haag (FDP) hervorgeht, soll der Brückenneubau auch einen vier Meter breiten sogenannten Betriebsweg erhalten, der als Geh- und Radweg mitgenutzt werden kann.