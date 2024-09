Verkehr in Stuttgart: An dieser Kreuzung haben es Fußgänger bald leichter

1 Zu Fuß unterwegs: An einer Stelle wird das in Stuttgart nun leichter. Foto: Archiv Lichtgut/Max Kovalenko

An den großen Autokreuzungen in Stuttgart haben es Fußgänger teilweise schwer. An einer Stelle baut die Stadt nun um, unter anderem geplant ist eine neue Fußgängerquerung.











Für Fußgänger ist es bald an einer großen Stuttgarter Kreuzung einfacher, zu queren. Am Montag, 16. September, beginnen nach Auskunft der Stadt die Bauarbeiten, um unter anderem einen neuen Überweg an der Rotebühl-/Schwabstraße zu schaffen. Geplant ist zudem eine neue Verkehrsinsel im südlichen Bereich der Kreuzung. Die Baumaßnahmen sollen bis Ende November abgeschlossen werden, erklärt die Stadt in einer Mitteilung.

Die Buslinien 44, X2 und N2 werden während der Bauzeit über die Reinsburgstraße umgeleitet. Weitere Informationen hierzu sind auf dem Onlineportal der Stuttgarter Straßenbahnen erhältlich und werden an den Haltestellen der betroffenen Buslinien ausgehängt.