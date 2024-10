Verkehr in Plochingen: Elterntaxis gefährden Fußgänger

1 Die Stadt nimmt Fußwege rund ums untere Schulzentrum in den Blick. Foto: /Karin Ait Atmane

Beim Fußverkehrs-Check geht es um sichere und gute Wege zum Schulzentrum. Ein Ergebnis wird bis Ende Februar erwartet.











Die Betroffenen sollen selbst zu Wort kommen und sagen, wo beim Fußverkehr der Schuh drückt. Das ist das Prinzip des „Fußverkehrs-Checks“, mit dem das Land jedes Jahr 15 ausgewählte Kommunen bei der Analyse der örtlichen Situation für Fußgänger unterstützt. Dieses Jahr, in dem der Fokus der Aktion auf Schulwegen liegt, ist auch Plochingen dabei. Die Stadt will insbesondere die Wegesituation in Bezug aufs untere Schulzentrum in den Blick nehmen und dabei von der für sie kostenfreien Unterstützung durch Fachleute profitieren.