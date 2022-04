1 Gretchenfrage in der östlichen Eisenbahnstraße: Passt durch dieses Nadelöhr am Bahnhof noch eine zweite Fahrbahn, ohne dass das Haus rechts fällt? Der Schultes sagt: Ja. Foto: Roberto Bulgrin

Der Plochinger Gemeinderat hat mit den Stimmen von CDU und SPD beschlossen, die Eisenbahnstraße bis zur Lammkreuzung in beiden Fahrtrichtungen auszubauen und die Esslinger Straße zu entlasten. Die OGL hat massive Zweifel an Sinn und Wirkung der Verkehrsverlagerung.















Der Gemeinderat hat jetzt die Weichen für die größte Verkehrsveränderung in der Plochinger Innenstadt seit den 1970er-Jahren gestellt: CDU und SPD wollen die Esslinger Straße vom Durchgangsverkehr entlasten, indem die Eisenbahnstraße entlang der Bahngleise zur Hauptverkehrsachse für die Ost-West-Verbindung und umgekehrt werden soll. Das Vorhaben ist eingebettet in ein umfassendes Maßnahmenbündel, wie sich Verkehr und Mobilität bis 2035 in Plochingen entwickeln sollen. Das hat die damit beauftragte Bernard-Gruppe nach einem mehrstufigen Prozess und zwei Bürgerbeteiligungen im Rahmen ihres Mobilitäts- und Verkehrsentwicklungskonzept MOVE 2035 entwickelt. Mit dem knapp 40 Bausteine umfassenden Katalog, der auf sämtliche Fortbewegungsmöglichkeiten zielt, will die Stadt den Umweltverbund – also ÖPNV, Radler und Fußgänger – stärken. „Wir erreichen aber trotz großer Anstrengungen nur minimale Veränderungen“, bedauerte nicht nur Reiner Nußbaum (CDU). Laut den Berechnungen des Büros würde der Pkw-Gesamtverkehr in Plochingen bis 2035 um rund 16 Prozent zulegen, wenn man nicht steuernd eingreife. Ziel ist es folglich, diese Steigerungsrate auf den Umweltverbund zu verlagern.