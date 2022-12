Unfall in Plochingen 30-Jähriger gerät auf Gegenfahrbahn – 50.000 Euro Schaden

In einer Kurve gerät ein 30-jähriger Autofahrer in der Nacht zum Mittwoch in Plochingen (Kreis Esslingen) mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und stößt mit einem Fahrzeug zusammen.