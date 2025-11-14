Verkehr in Ostfildern: Parken wird teurer – das entlastet angespannte Stadtfinanzen

1 Das Parken in den Stadtteilen von Ostfildern wird künftig teurer. Foto: Markus Brändli

Parken kostet in Ostfildern in den Tiefgaragen wie auch im öffentlichen Raum künftig mehr als bislang. Das beschloss der Gemeinderat. Das soll 82 000 Euro in die Stadtkasse spülen.











Wer in Ostfildern im öffentlichen Raum parken möchte, muss künftig mehr zahlen. Eine Stunde kostet bisher 1,20 Euro. Ab kommendem Jahr werden 1,50 fällig. „Wir haben die Gebühren seit 2020 nicht mehr erhöht“, sagte Oberbürgermeister Christof Bolay in der Sitzung des Gemeinderats im Stadthaus. Deshalb schlage man nun die moderate Anpassung vor. Angesichts der engen Finanzlage bat die Haushaltsstrukturkommission um diesen Schritt.

Die Stadträte stimmten für die Erhöhung. Wer in den Stadtteilen Ostfilderns künftig sein Fahrzeug an den kostenpflichtigen Plätzen abstellt, muss pro Stunde 30 Cent mehr bezahlen. 20 Minuten kosten künftig 50 Cent. Zum Vergleich: In Esslingen kostet das Parken je Stunde 3 Euro, in Kirchheim 1,50 Euro und in Nürtingen 1,20 Euro. 2024 nahm die Stadt Ostfildern 267 000 Euro Parkgebühren ein. Davon entfallen auf die 44 Parkscheinautomaten im Stadtgebiet 183 000 Euro, auf die vier Parkscheinautomaten am Krankenhaus 57 000 Euro und auf Jahresparkscheine und Dauertarife 27 000 Euro. Allerdings müssen vor der Preisänderung, die am 1. Januar 2026 in Kraft tritt, die Automaten umprogrammiert werden – das kostet 13 900 Euro. Im Gegenzug rechnet die Stadt aber mit jährlichen Mehreinnahmen von 60 000 Euro.

E-Auto-Befreiung in Ostfildern endet und Parken an Klinik wird teurer

Gebührenfreies Parken für Fahrzeuge mit Elektroantrieb wird gestrichen. „Inzwischen gibt es immer mehr E-Fahrzeuge“, sagte Bolay. Auch Stuttgart und Esslingen hätten die Befreiung abgeschafft. Auch Parken an der Medius-Klinik in Ruit wird teurer. Da die Klinikleitung die Preise ebenfalls anheben wird, zieht die Stadt mit. Die Parkgebühren werden auf den städtischen Plätzen von 1,20 Euro pro Stunde und 6 Euro Tageshöchstsatz auf 1,50 Euro pro Stunde und 10 Euro pro Tag erhöht.

Vor der Gebührenerhöhung werden die Automaten umprogrammiert. Foto: Markus Brändli

Erhöht werden die Preise auch in den Tiefgaragen im Klosterhof und An der Halle, die von den Stadtwerken Ostfildern betrieben werden. Dort kostete das Parken montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr sowie samstags bis 14 Uhr 20 Cent pro Viertelstunde; samstags sowie an Sonn- und Feiertagen sogar nur 10 Cent. Jetzt gilt auch dort der 20-Minuten-Takt und die Einheit kostet 50 Cent. Samstags ab 14 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen werden 40 Cent je 20 Minuten berechnet. Auch Dauerparker zahlen mehr. Das Paket bringt der Stadt 22 000 Euro mehr an Jahreseinnahmen.