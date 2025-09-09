Verkehr in Ostfildern: Fünf Monate Bauzeit: Endlich freie Fahrt in der Kaiserstraße in Ostfildern
1
An der Haltestelle Kaiserstraße in Nellingen gibt es jetzt Wartehäuschen. Foto: privat

Nach fünfmonatiger Bauzeit und Umleitungen über Nebenstraßen gibt es in Ostfildern (Kreis Esslingen) eine Baustelle weniger. Warum dauerte es so lang?

Mit einer radfahrerfreundlichen Ampel ist die Haltestelle Kaiserstraße an der Esslinger Straße in Nellingen nun sicherer. Die Sanierung ist fertig. Jetzt gibt es dort in Fahrtrichtung Denkendorf eine Wartehalle, damit Busfahrgäste auch bei Regen geschützt sind. „In der Gegenrichtung stellen wir demnächst ebenfalls eine überdachte Wartehalle auf“, sagt Christoph Ruth, Projektleiter bei der Stadtentwicklungsgesellschaft Ostfildern.

