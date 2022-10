1 Um nicht als Elterntaxi unterwegs zu sein, haben sich Familien aus Oberaichen zum gemeinsamen Schulbusfahren verabredet Foto: picture alliance/dpa/Peter Gercke

In Oberaichen steigen bereits die jüngsten Schülerinnen und Schüler in den Bus, um zur Schule zu fahren. Doch auf dessen Pünktlichkeit ist – erneut – kein Verlass.















Mädchen und Jungen, die in Oberaichen wohnen, sollen in Leinfelden zur Schule gehen. So ist es vorgesehen. Denn in diesem Teilort von Leinfelden-Echterdingen gibt es keine eigene Grundschule. In den Klassenzimmern der Leinfelder Ludwig-Uhland-Schule sitzen seit Mitte September auch Kinder aus sieben Oberaichener Familien, die bis zum Sommer noch in den gleichen Kindergarten gegangen sind. Um nicht jeden Tag aufs Neue Elterntaxi zu spielen, haben sich die Familien gleich wenige Tage nach Schulstart zum gemeinsamen Schulbusfahren verabredet. Die Mütter und Väter wollten ihren Erstklässlern das Busfahren beibringen, damit sie schon bald selbstständig zum Unterricht fahren können. So der Plan.

Laut Fahrplan sollten die Fahrgäste des 818 A auch rechtzeitig zum Unterrichtsbeginn in Leinfelden sein. Aber: „Der Bus kommt in der Regel bereits zehn Minuten zu spät am Oberaichener Hans-Brümmer-Platz an“, berichtet eine der Erstklässler-Mütter. Warum, das wissen die Eltern nicht. Sie haben sich schon bei Friedrich-Müller-Omnibus, dem zuständigen Busunternehmen beschwert, das eine Bahntochter ist. Auch bei der Stadt Leinfelden-Echterdingen und der Bahn selbst haben sie das Problem angebracht. „Offenbar ist es seit Jahren bekannt, aber niemand tut etwas dagegen“, sagt die Frau. Und setzt nach: „Es muss doch eine Lösung geben.“

Stadt will nach Ursachen suchen

Dem Leiter des städtischen Ordnungsamtes Gerd Maier, sind solche Beschwerden durchaus vertraut. Bis vor wenigen Tagen dachte er aber noch, dass die Probleme aus dem Weg geräumt seien. Denn bereits zum Fahrplanwechsel im Dezember 2021 sei der Kurs der Linie 818 A verändert worden, um Verspätungen zu vermeiden. Der Busumlauf sei verbessert worden. Der Bus dreht in Musberg keine zusätzliche Schleife mehr. End- und Startpunkt ist nun der Stop Ludwigstraße in diesem Ort.

Da es jetzt dennoch wieder Klagen gibt, hat die Stadt als Gebietskommune erneut Kontakt mit dem Busunternehmen aufgenommen. In dieser Funktion bietet sie Schülerinnen und Schülern, sowie deren Eltern an, mit den Protagonisten zu reden. Die erste Reaktion von FMO sei gewesen, dass aus deren Sicht es diesmal nur „leichte Verspätungen“ von bis zu drei Minuten gegeben habe. Die Kommune will dennoch auf Ursachensuche gehen. „Wir wollen von dem Busunternehmen wissen, ob es sich bei den Verspätungen um Einzelfälle handelt“, sagt Maier. Ob beispielsweise eine Baustelle die Verzögerungen ausgelöst haben könnte. Dann gelte es zu klären, ob und was man dagegen tun könne. Möglicherweise muss der Busumlauf weiter optimiert werden, in Musberg eine weitere Haltestelle nicht mehr angefahren werden – zugunsten der Fahrgäste, die pünktlich in Leinfelden sein wollen.

Bahn bietet erste Erklärungen an

„Aufgrund des wieder zunehmenden Individualverkehrs kam es im vergangenen Jahr regelmäßig zu Verspätungen, sodass der Fahrplan im Dezember 2021 angepasst wurde“, informiert eine Sprecherin der Bahn auf Anfrage. Dadurch habe sich die Situation zunächst stabilisiert. Der Verkehrsraum Leinfelden-Echterdingen sei durch die Nähe zur Autobahn und zur Schnellstraße B 27 sowie durch eine weitere Zunahme des Autoverkehrs allerdings weiterhin sehr verspätungsanfällig. Die erneuten Beschwerden will das Verkehrsunternehmen zum Anlass nehmen, die Linien in Leinfelden-Echterdingen verstärkt auszuwerten, zu analysieren und – falls notwendig – weitere Änderungen anzustoßen.

Die Mutter einer Erstklässlerin aus Oberaichen will ihrer Tochter bis dahin anstatt des School-Abos für mehr als 40 Euro monatlich, lieber nur Vierer-Stempel-Karten kaufen. Denn bis auf Weiteres wird sie ihr Kind wohl doch immer wieder mit dem Auto zur Schule fahren müssen.

Die Linie 818 A

Ein Verstärkerbus

Der 818 A ist ein sogenannter Verstärkerbus. Er soll in Zeiten, in denen viele mit dem ÖPNV unterwegs sind, Entlastung bringen. Diese Linie dürfen nicht nur Schülerinnen und Schüler nutzen, sondern auch Erwachsene.

Der Fahrplan

Regulär fährt der Bus um 8.10 Uhr in Musberg an der Ludwigstraße los, ist dann 8.15 Uhr am Hans-Brümmer-Platz in Oberaichen und rollt über Oberaichen nach Leinfelden weiter. Um 8.19 Uhr wäre er laut Fahrplan – passend zur zweiten Schulstunde – an der Haltebucht Bad, wo auch die Ludwig-Uhland-Schule liegt. Um 8.35 Uhr beginnt der Unterricht.