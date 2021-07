Umfrage zur Esslinger OB-Wahl Die Lust aufs Neue überwiegt

Wie bewerten die Bürgerinnen und Bürger das Kandidatenfeld bei der Oberbürgermeisterwahl in Esslingen, die am 11. Juli stattfindet? Und sind sie traurig über den vorzeitigen Abschied von Amtsinhaber Jürgen Zieger? Wir haben uns in der Esslinger Innenstadt umgehört.