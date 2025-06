Verkehr in Neckartailfingen: Den Sommer über sind Autos in der Neckarallee tabu

1 Die Neckarallee ist für den Autoverkehr abgesperrt. Radfahrer können die Abschrankung umfahren. Foto:

Für Autos gibt es jetzt kein Durchkommen mehr: Signalrote Schranken versperren seit wenigen Tagen in beiden Richtungen die Zufahrt zur Neckarallee in Neckartailfingen. Wie die Gemeinde mitteilt, wurde ein temporäres Durchfahrtverbot für Kraftfahrzeuge aller Art angeordnet. Es gilt über die Sommermonate bis Ende September. Mit dieser Maßnahme soll der Bereich rund um den Festplatz mit dem beliebten Biergarten für Passanten sicherer gemacht und die Aufenthaltsqualität erhöht werden.

Die Anregung zur Straßensperrung von Mai bis September kam aus dem Gemeinderat. Denn in der Vergangenheit habe man in der Neckarallee immer wieder Verstöße gegen das in eine Richtung geltende Durchfahrtsverbot registriert und zudem beobachtet, dass in dem verkehrsberuhigten Bereich schneller gefahren werde als die vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit. „Trotz bestehender Regelungen halten sich viele Fahrzeuge und Radfahrer nicht an die Vorgaben, was in der Vergangenheit zu Vorfällen und Unfällen geführt hat“, heißt es in der Bekanntmachung der Gemeinde.

Im Winter kommen die Schranken weg

Die Durchfahrt für Radfahrende wird demnach weiterhin möglich sein. Aber es wird durch die fest im Boden verankerten Schranken, die umfahren werden können, etwas Tempo auf dieser von vielen Fußgängern frequentierten Strecke rausgenommen. Ein Durchkommen für Rettungskräfte ist ebenfalls jederzeit gewährleistet. Während der Wintermonate von Anfang Oktober bis Ende April werden die Schranken wieder entfernt. Dann gilt wie bislang ein einseitiges Durchfahrtsverbot.

Es handelt sich zwar nur um wenige hundert Meter, aber: „Die Maßnahme ist Zeichen für mehr Sicherheit und Lebensqualität in unserer Gemeinschaft“, betont Neckartailfingens Bürgermeister Wolfgang Gogel. „Wir hoffen auf das Verständnis und die Unterstützung aller Bürgerinnen und Bürger und freuen uns auf eine schöne und sichere Sommersaison am Neckar.“