1 Ein Lastwagen nutzt den Gehweg. Foto: privat (z)

Seit Jahrzehnten beschweren sich die Anwohner über Lastwagen, die trotz Verbot die steile Straße nutzen. Stadt hält die Beschilderung für ausreichend.















Der Frust bei den Anwohnern steigt. Denn es tut sich nichts in der steilen Jagststraße in Münster. Obwohl sie seit Jahrzehnten für eine Verbesserung kämpfen, genau genommen seit den 70ern. In den 1990er Jahren hat sich eine Bürgerinitiative engagiert des Themas angenommen, sogar der Petitionsausschuss des Landtags war 1997 vor Ort und stellte fest: Der Durchgangsverkehr hat in der Jagststraße nichts verloren. Die Verkehrsregelung liege aber in den Händen der Stadt, das Land könne daher nichts vorschreiben. Der Bürgerinitiative und den Anwohnern war klar, was dies bedeutet: Es tut sich weiterhin nichts.

1987 wurde Kopfsteinpflaster verlegt, das den ungeliebten Durchgangsverkehr ausbremsen sollte. Die gute Idee blieb jedoch ohne Wirkung. Nach wie vor wird die steile und enge Jagststraße genutzt, um in den oberen Teil des Stadtbezirks oder in den Hallschlag zu gelangen, anstatt die Neckartal- und Löwentorstraße zu nutzen. Oft muss der Gehweg beansprucht werden, was zu gefährlichen Situationen führt. Das Kopfsteinpflaster erweist sich zudem als Problem. Denn bei Nässe kommen die schweren Fahrzeuge ins Rutschen, im Winter drehen die Reifen durch. Selbst schuld, könnte man sagen, denn die Jagststraße ist im oberen Bereich für Lastwagen ab 3,5 Tonnen gesperrt. Die Beschilderung wird aber häufig ignoriert, zumal wohl auch das Navigationsgerät diesen Weg angibt.

Einige Anwohner haben resigniert, sind weggezogen, denn auch im Ort gibt es nicht nur Unterstützung, zum Teil sogar Anfeindungen und Beleidigungen. Eine Anwohnerin ist hartnäckig, schickt regelmäßig Gelbe Karten an die Stadt, wendet sich mit Vorschlägen an die Verwaltung, schickt Bilder von Lastwagen, die sich durch die Jagststraße quälen. Auch mit der Polizei steht sie in Kontakt. Daher kennt die Verwaltung auch den Sachverhalt. Das vorgeschlagene Tempo 20 würde nichts bringen, die Beschilderung sei „absolut ausreichend“, die zur Verfügung stehenden Mittel seien begrenzt. Die Anwohnerin hat jetzt die Firmen angeschrieben, die Ziel einiger Lastwagen sind, und auf das Durchfahrtsverbot für Lastwagen ab 3,5 Tonnen hingewiesen. „Man hat mir versprochen, dass die Fahrer darauf hingewiesen werden“, so die Antwort. Das ist immerhin ein kleiner Lichtblick.