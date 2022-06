Verkehr in Leinfelden-Echterdingen

1 Bisher werden die Verbindungssträßchen zwischen Leinfelden und Echterdingen vor allem von Fußgängern und Radfahrern genutzt. Foto: /Philipp Braitinger

Die Befürworter beschreiben sie als Perlenkette, die Probleme löst; die Kritiker nennen sie ein teures und unökologisches Projekt. Die Rede ist von der Idee für eine neue Straße zwischen Leinfelden und Echterdingen.















Sie zählt zu den politisch am kontroversesten diskutierten Vorhaben in der Stadt. Eine neue Straße könnte von der Tübinger Straße (L 1208), die von Echterdingen ins Siebenmühlental führt, Richtung Norden bis ins nördliche Gewerbegebiet von Leinfelden führen. Entlang dieser Straße könnten einmal zahlreiche wichtige Stadtmarken miteinander verbunden werden. Der Oberbürgermeister Roland Klenk spricht in diesem Zusammenhang sogar von einer „Perlenkette“.