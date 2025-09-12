Verkehr in Esslingen: Straßensperrungen am Wochenende – Brezel Race führt durch Kreis Esslingen

1 Mehr als 4000 Radsportlerinnen und Radsportler düsen am Wochenende auch durch den Kreis Esslingen. Foto: Eibner-Pressefoto

Die vierte Auflage des Brezel Race bringt Tausende Radsportler in den Kreis Esslingen. Verkehrsteilnehmende müssen sich auf zahlreiche Straßensperrungen gefasst machen.











Freundinnen und Freunde des Radsports haben Grund zur Freude. Denn am Wochenende radeln mehr als 4000 Radsportlerinnen und -sportler unter anderem durch den Kreis Esslingen. Anlass ist die vierte Auflage des Brezel Race, einem Radrennen, das in Stuttgart und der Region ausgerichtet wird. Der Startschuss fällt in Stuttgart-Mitte am Sonntag, 14. September, um 8.45 Uhr.

Am selben Tag aber etwas später – um 12.20 Uhr – beginnt in Filderstadt der Women’s Cycling Grand Prix. Beide Radrennen bringen Streckensperrungen mit sich. Wo müssen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer mit Einschränkungen rechnen?

Verkehr in Esslingen mehrere Stunden gesperrt

Das Brezel Race führt nach dem Start in Stuttgart zunächst über die Mettinger Straße nach Esslingen. Über die Schlachthausstraße und die Eugenie-von-Soden-Straße geht es dann weiter auf die Neckarstraße. Die Strecke führt dann über die Adenauerbrücke und die Kurt-Schumacher-Straße auf die Fritz-Müller-Straße in Richtung Oberesslingen und Sirnau.

Zahlreiche Straßen werden für das Brezel Race im gesamten Kreis gesperrt. Foto: Jürgen Bach

Dort geht es von der Dieter-Roser-Brücke auf die Esslinger Straße in Richtung Deizisau. Zwischen 8 und 10.30 Uhr werden die genannten Straßen für Verkehrsteilnehmende nicht befahrbar sein. Umleitungen werden laut der Stadt ausgeschildert. Fahrten sollen dennoch möglichst außerhalb des Zeitfensters geplant werden. Weitere Stationen im Kreis sind Köngen, Wendlingen, Kirchheim und Notzingen. Von dort geht es unter anderem über Ebersbach und Schorndorf wieder zurück nach Stuttgart.

Straßensperrungen im gesamten Kreis Esslingen

Auch für den Women’s Cycling Grand Prix werden Straßen gesperrt. Das Rennen beginnt in Filderstadt, bei der Filharmonie. Die Strecke führt über Neuhausen nach Denkendorf und von dort nach Köngen, Wendlingen, Kirchheim und Notzingen. Auch dieses Rennen führt über Ebersbach und das Remstal wieder nach Stuttgart.

Wo genau der Verkehr für die beiden Rennen gesperrt wird, ist auf der Website der Veranstalter (www.brezelrace.de) ersichtlich. Von den temporären Sperrungen sind auch Buslinien betroffen. Fahrgäste können sich über die Fahrplanauskunft des VVS und SSB informieren.