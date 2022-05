Verkehr in Esslingen

An der Kreuzung der Hindenburgstraße mit der Schorndorfer Straße in Esslingen sind die Ampelschaltungen laut Stadtverwaltung für Radler und Fußgänger optimiert worden.















Der Name sagt es schon: Die dynamische Ampelsteuerung Optifluss soll für einen optimalen Verkehrsfluss sorgen. Doch nicht jeder war zufrieden, als das neue System im vergangenen Jahr auf der Schorndorfer Straße eingeführt worden war. Es wurde Kritik laut, dass vor allem Fußgänger und Radfahrer an der Kreuzung mit der Hindenburgstraße zu lange warten müssten. Das sei inzwischen nicht mehr der Fall, heißt es jetzt aus dem Rathaus – zudem strebe man weitere Verbesserungen an.