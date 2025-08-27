1 In der Nähe des Marktplatzes und in der Esslinger Innenstadt gibt es bereits Motorradstellplätze, doch künftig sollen es noch mehr werden. Foto: Roberto Bulgrin

Weil es immer mehr Motorräder in Esslingen gibt, will die Stadt künftig auch mehr Stellplätze für diese Fahrzeuge einrichten.











Die Zahl der in Esslingen zugelassenen Motorräder ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen: von rund 3800 im Jahr 2010 auf inzwischen mehr als 6000. Deshalb hat die Stadt nun geprüft, wo möglicherweise zusätzliche Stellplätze für Motorräder eingerichtet werden könnten. Bei zukünftigen Bauprojekten sollen nun auch Motorradstellplätze berücksichtigt werden.

Damit wolle man den Bedürfnissen aller Verkehrsteilnehmenden gerecht werden, den Verkehrsfluss und die Erreichbarkeit optimieren und die Sicherheit erhöhen, so die Argumentation der Stadtverwaltung. Anlass für den Fokus auf mehr Parkplätze für Motorräder ist ein Antrag der Gemeinderatsfraktion FDP/Volt. Diese hatte gefordert, die Anzahl an Motorradstellplätzen in zentralen und stark frequentierten Bereichen von Esslingen zu erhöhen, also etwa rund um den Bahnhof oder in der Nähe von beliebten Einkaufs- und Freizeitbereichen.

Immer mehr Motorräder parken auf Esslinger Gehwegen

Zudem sollten bei zukünftigen Bau- und Infrastrukturprojekten auch Motorradstellplätze berücksichtigt werden, forderte die Fraktion. Schließlich trügen Motorradfahrer in Esslingen und in der Region wesentlich zur Verkehrsentlastung bei und leisteten durch die kompakte Bauweise und ihren geringeren Platzbedarf einen Beitrag zur Reduzierung des Verkehrsaufkommens und der Parkplatznot, so FDP/VOLT. Doch weil die Stellplätze in Esslingen begrenzt seien, würden immer mehr Motorräder auf Gehwegen und öffentlichen Flächen geparkt.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass es bereits 188 Motorradstellplätze an 31 Standorten im Stadtgebiet gibt – unter anderem 15 Stellplätze am Marktplatz, ganze 19 in der Mettinger Straße und sogar 54 in der Steinbeisstraße. Zusätzliche Stellplätze für Motorräder könnte sich die Verwaltung etwa in der Martinstraße, am Landolinsplatz, in der Hauffstraße, der Ulmer Straße oder in der Sirnauer Straße vorstellen.

Motorradstellplätze unter Pliensaubrücke sind nicht zulässig

Diese könnten eventuell im Zusammenhang mit der geplanten Neuordnung der Bewohnerparkzonen entstehen. Die angedachten Motorradparkplätze unter der Pliensaubrücke seien aus rechtlichen Gründen jedoch nicht realisierbar. Für die Beschilderung und Markierung eines zusätzlichen Motorradstellplatzes rechnet die Stadtverwaltung mit Kosten von rund 400 Euro.