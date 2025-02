Verkehr in Esslingen: Neue Brücke in Esslinger Boomviertel – „Da sagen wir nicht Nein“

Schüler aus Esslingen Gründer-Team peilt mit Gesundheits-Chip das Finale an

Auch in diesem Jahr nehmen Schülerinnen und Schüler der John-F.-Kennedy Schule aus Esslingen-Zell am „Deutschen Gründerpreis für Schüler:innen“ teil. Das Team „BioTrac“ will es bis ins Bundesfinale schaffen.