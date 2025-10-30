1 Noch prägt der Autoverkehr den Esslinger Altstadtring. Die Stadt will Mobilität aber klimafreundlicher gestalten. (Archivfoto) Foto: Roberto Bulgrin

Esslingen ruft zur Online-Beteiligung am Klimamobilitätsplan auf. Bürger können bis 23. November mitteilen, was ihnen wichtig ist.











Eine bessere Busanbindung des eigenen Stadtteils oder bessere Stellplatzplanung? Die Esslingerinnen und Esslinger können derzeit der Stadtverwaltung mitteilen, was ihnen beim Thema Mobilität besonders wichtig ist. Eine entsprechende Online-Umfrage zum Klimamobilitätsplan kann bis 23. November ausgefüllt werden.

In dem Beteiligungsformat, das nach Angaben der Stadtverwaltung nur wenige Minuten in Anspruch nimmt, können die Teilnehmenden Themenbereiche priorisieren, kommentieren und angeben, welche Veränderungen sie sich beim Thema Verkehr für die Zukunft wünschen.

Esslingen strebt bis 2040 Klimaneutralität im Verkehr an

Die Stadt Esslingen arbeitet seit vergangenem Jahr am Klimamobilitätsplan. Dabei handelt es sich um ein Instrument des Landes Baden-Württemberg, das Städte und Landkreise bei der Umsetzung ihrer Klimaziele im Verkehr unterstützen soll. „Wir wollen den Verkehr in Esslingen möglichst umweltfreundlich weiterentwickeln“, sagt Hans-Georg Sigel, Bürgermeister für Stadtentwicklung, Infrastruktur, Bauen und Umwelt in Esslingen.

Denn bis zum Jahr 2040 will die Stadt Klimaneutralität erreichen. Dabei spiele der Verkehr eine große Rolle, sagt Sigel. Er spricht das Ziel aus, in Esslingen die Emissionen in diesem Bereich deutlich zu senken. „Das machen wir aber natürlich nicht zum Selbstzweck: Je mehr wir alle uns umweltfreundlich fortbewegen, desto besser wird die Luft- und Lebensqualität in unserer Stadt“, betont der Bürgermeister.

Esslingen entwickelt Leitbild für klimafreundlichen Verkehr

Bereits vor der Online-Beteiligung wurde im Rahmen des Klimamobilitätsplans eine Bestandsaufnahme gemacht zu Bewegungsmustern, Potenzialen, Handlungsfeldern und vorhandenen Plänen und Konzepten. Auf dieser Grundlage wird nun in den kommenden Monaten gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern sowie wichtigen Akteuren zunächst ein Leitbild entwickelt und darauf aufbauend ein Maßnahmenkatalog zur Zielerreichung festgelegt“, teilt die Stadt mit. Auch in der Zukunft sollen sich Bürgerinnen und Bürger beteiligen können.

Weitere Informationen und die Online-Umfrage sind unter www.esslingen.de/kmp abrufbar.