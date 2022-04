Frust in der Mutzenreisstraße

Verkehr in Esslingen

1 Ein einziger Flickenteppich: Die Mutzenreisstraße auf dem Esslinger Zollberg wartet seit Jahren auf ihre Sanierung. Foto: Roberto Bulgrin

Seit Jahren warten die Anwohner auf ein Verkehrskonzept für die ramponierte und verkehrsbelastete Straße auf dem Zollberg. Mittlerweile ist der Bürgerausschuss so weit, sich mit einer kleineren Lösung zufrieden zu geben.















Seit langem kämpfen die Mutzenreis­sträßler im Esslinger Stadtteil Zollberg für eine Sanierung und Verkehrsberuhigung ihrer Wohnstraße, die viele Autofahrer auch als Querverbindung zwischen Zollberg- und Hohenheimer Straße nutzen. Tiefe Schlaglöcher und Risse im Belag bringen ihre Häuser regelmäßig zum Beben – vor allem, wenn Lastwagen über die ramponierte Mutzenreisstraße die Kompostieranlage in der Hohenheimer Straße anfahren. Spätestens, seit die Stadt am Eingangsbereich des Mutzenreiswalds die Durchfahrt für Lastwagen grundsätzlich verboten hat, dürfte auch nach dem großzügigsten Auge des Gesetzes kein klapperndes Gespann mehr durch diese Straße rollen. Doch dem ist nach wie vor nicht so, klagt Nina Volpp, die Vorsitzende des Bürgerausschusses Zollberg.