1 Die Zahl der Radfahrer in Esslingen werden nicht gemessen. Foto: Ines Rudel/Ines Rudel

In Stuttgart und Ludwigsburg gibt es jeweils 15 Radverkehrszähler. Esslingen zählt nicht. Die CDU kritisiert das, denn sie wünscht sich verlässliche Zahlen für die Planung des Radwegenetzes in der Stadt.















Link kopiert

Stuttgart zählt schon seit geraumer Zeit, und auch Ludwigsburg will es wissen: Wie viele Fahrradfahrer kommen eigentlich an bestimmten verkehrsrelevanten Punkten vorbei? Die Erkenntnisse, die man aus diesen Zählungen ziehen kann, helfen bei der Verkehrsplanung und bei der Beantwortung von Fragen wie: Fahrradspur – ja oder nein? Jetzt denkt auch Esslingen darüber nach, ein oder mehrere sogenannte Radverkehrszähler zu installieren. „Im Rahmen des Klimamobilitätsplans wird die Einführung eines solchen Zählers geprüft“, sagte Teresa Engel, die Leiterin der Stabsstelle Mobilität, am Dienstag.

Das Thema war schon einmal da

Das Thema ist in Esslingen nicht ganz neu. Bereits im November 2020 beantragte die CDU-Fraktion im Gemeinderat eine Radzählanlage an der Kiesstraße. Zudem sollte die Verwaltung prüfen, an welchen weiteren Radwegen Radzählanlagen installiert werden könnten. Der Antrag verschwand im Archiv, ohne dass etwas passiert wäre.

Damals tobte im Gemeinderat über Monate eine heftige Debatte über den Sinn von ein oder zwei Umweltspuren in der Kiesstraße. In diesem Zusammenhang ging es um eine sichere Verbindung für Radfahrer von der Fahrradstraße Hindenburgstraße bis zum Bahnhof. Irgendwann verstummte die Debatte und alles blieb, wie es war.

Das Thema flammt neu auf

Nun ist die CDU wieder an dem Thema dran: In vielen Diskussionen habe er immer wieder Fahrradzählschleifen vorgeschlagen, um die Diskussion über den Ausbau von Radwegen zu versachlichen, sagte der CDU-Fraktionschef Tim Hauser. Denn in der Regel werde kein Zahlenmaterial vorgelegt, wenn eine Entscheidung anstehe. Vieles beruhe allein auf der Aussage, dass man den Radverkehr in Esslingen verdoppeln wolle. Hauser: „Ob wir in Esslingen mit wenig Zahlenmaterial und einem Radnetzplan aus dem Jahr 2013 wirklich zielführend unterwegs sind, bezweifle ich stark.“ Die CDU sei für den Ausbau von Radwegen. Umso wichtiger sei es, erst einmal zu wissen, wie viele Menschen derzeit auf welchen Wegen unterwegs seien. Das nähme letztlich auch viel Emotion aus der Diskussion.

Unsere Empfehlung für Sie Esslingen Stadt tritt bei Radweg auf die Bremse Eigentlich sollten die Rotenackerstraße und der Hirschlandkopf in Esslingen demnächst neu geordnet und mit einem Radstreifen ausgestattet werden. Doch wegen zahlreicher Bedenken aus der Bürgerschaft wird das Projekt nun noch einmal überarbeitet.

Sowohl in Stuttgart als auch in Ludwigsburg gibt es mehr als ein Dutzend solcher Zähler, die öffentlich über das Internet beobachtet werden können. Jede und jeder kann auf der Webseite erkennen, wie viele Radfahrer an einem Tag, einem Monat oder einem Jahr die Zählschleife durchfuhren. So konnte Stuttgart unlängst erkennen, dass im Juni 2023 viel mehr gezählte Radfahrer unterwegs waren als im Vorjahr. Mehr als 613 000 Radler wurden im vergangenen Monat gezählt, 2022 waren es etwas mehr als 530 000 gewesen. Im Juli zeichnet sich ab, dass der Wert vom Juni noch übertroffen wird.

Was sich in Stuttgart erkennen lässt

Weitere Spuren für Fahrradfahrer werden in Esslingen ebenso stark eingefordert wie abgelehnt. Zuletzt sollten die viel befahrenen Rotenackerstraße und die Kreuzung auf dem Hirschlandkopf neu geordnet und mit einem Radstreifen ausgestattet werden. Doch wegen zahlreicher Bedenken aus der Bürgerschaft wurde das Projekt zunächst einmal gestoppt. Kritisiert wird von Bewohnern unter anderem der Wegfall von Parkplätzen bei der Einrichtung von Fahrradspuren. Durch die nun zunächst einmal gescheiterten Umgestaltung würden etwa ein Dutzend Parkplätze entfallen.

Im Gegenzug sollten fünf neue Parkplätze auf der gegenüberliegenden Straßenseite entstehen. Grüne, SPD und Linke begrüßten das Vorhaben weitgehend, CDU, FDP und Freie Wähler sahen die Pläne eher kritisch. Die Verwaltung will nun die Kritikpunkte überprüfen und bei der Überarbeitung der Planungen einfließen lassen. Wann ein neuer Entwurf vorgestellt wird, ist unklar.