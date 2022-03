1 An der Kreuzung Schorndorfer/Plochinger Straße soll sich einiges ändern, damit der Verkehr künftig besser fließt. Foto: Ines Rudel

Die Stadt Esslingen will eine neue Linksabbiegespur in der Schorndorfer Straße einrichten. Diese soll für Entlastung auf der hoch frequentierten Verbindung zwischen Schurwald und Neckar sorgen.















Was den Verkehr angeht, ist die Schorndorfer Straße eines der größten Sorgenkinder der Stadt Esslingen. Die starke Belastung der auch für den überörtlichen Verkehr wichtigen Verbindung vom Schurwald hinunter zum Neckar ist schon lange ein Problem – sowohl für die Verkehrsteilnehmer als auch für die Anwohner. Immer wieder wurden in den vergangenen Jahren Lösungen gegen Lärm, Stau und dicke Luft ersonnen – zuletzt wurden eine verkehrsabhängige Ampelsteuerung und Tempo 30 eingeführt. Nun will man mit einer neuen Linksabbiegespur in die Plochinger Straße für Entlastung sorgen.