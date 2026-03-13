Verkehr in Esslingen: Baustellendichte in der Stadt Esslingen wird wieder größer

1 Die Verkehrsteilnehmer müssen sich in nächster Zeit auf einige weitere Wege einstellen. Foto: Angelika Warmuth/dpa

Frühlingszeit ist Baustellenzeit: In Esslingen kommen zu den bereits bestehenden Sperrungen vom nächsten Montag an einige neue hinzu.











Link kopiert

Es gibt bereits etliche – und es werden noch mehr. Denn im Frühjahr schießen nicht nur die Pflanzen, sondern auch die Baustellen wieder aus dem Boden – oder eher hinein. Nicht dass es davon in Esslingen schon genug gäbe. Es werden in nächster Zeit noch einige dazukommen.

Die gute Nachricht vorneweg: Läuft alles wie geplant, sind in Oberesslingen die Stromkabel im Bereich der Fritz-Müller-Straße und der Sirnauer Brücke bis zu den Osterferien verlegt. Gleiches gilt für den Ausbau der Fernwärmeversorgung in der Innenstadt rund um Schlachthaus- und Schelztorstraße sowie in der Bismarckstraße.

Ulmer Straße halbseitig gesperrt

Neu hinzu kommen ab dem 16. März – und damit von diesem Montag an – aber erst mal ein paar andere. So wird in Hohenkreuz voraussichtlich bis zum 26. März das Breitband in der Flandernstraße ausgebaut, was zu einer halbseitigen Sperrung führt. Für voraussichtlich vier Wochen kommt es derweil auf der Wielandstraße in Richtung Hirschlandkopf zu Problemen. Dort werden die Oberleitungen für die städtischen Busse erweitert, was vom Abzweig Hölderlinweg an eine Umleitung erforderlich macht.

Frühjahrszeit ist auch Baustellenzeit. Foto: picture alliance/dpa

In der Ulmer Straße gibt es wegen der Verlegung von Mittelspannungskabeln ebenfalls eine Sperrung und zwar in Richtung Innenstadt. Als Ausweichstrecken sind die Schorndorfer Straße und die Plochinger Straße beziehungsweise die Adenauerbrücke und die Kurt-Schumacher-Straße vorgesehen. Das Ende dieser Maßnahme ist bis jetzt noch offen.

Schwanenbergstraße wird zur Einbahnstraße

Für rund acht Wochen ist von diesem Montag an die Martinstraße halbseitig gesperrt, weil auch dort in zwei Abschnitten an der Fernwärmeversorgung gearbeitet wird. Die Schwanenbergstraße wird deshalb zur Einbahnstraße. Aus dem gleichen Grund bleiben auch die Baustellen in Oberesslingen auf der Hirschlandstraße im Kreuzungsbereich mit der Kreuzstraße (bis Ende April) sowie in der Dresdener Straße (bis Ende Mai) erhalten.