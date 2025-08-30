Verkehr in Esslingen: Bauarbeiten mit Sperrungen in der Hirschlandstraße
1
Die Hirschlandstraße in Esslingen wird wegen Bauarbeiten gesperrt. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Die Hirschlandstraße ist einer der Hauptverkehrswege in den Esslinger Norden. In den kommenden Wochen wird sie für Bauarbeiten in Etappen gesperrt.

Autofahrer, die in Esslingen üblicherweise über die Hirschlandstraße fahren, müssen sich in den kommenden Tagen gedulden: Wegen Bauarbeiten ist die Verkehrsachse etappenweise gesperrt.

Los geht es am Montag, 1. September. Dann beginnt nach Angaben der Stadt die Sanierung der Beleuchtung im oberen Teil der Hirschlandstraße, diese müsse vollständig ersetzt werden. Da diese hänge, müsse die Fahrbahn voll gesperrt werden. „Daher findet die Baumaßnahme in der verkehrsärmeren Zeit der Sommerferien statt“, teilt die Stadt mit.

Bauarbeiten in Esslinger Hirschlandstraße dauern zwei Wochen

Autofahrer in Esslingen müssen wegen der Baustelle in der Hirschlandstraße Umleitungen in Kauf nehmen. (Kreis Esslingen) Foto: Tim Brakemeier/dpa

Den weiteren Angaben zufolge gibt es zwei Bauabschnitte, die Arbeiten dauern voraussichtlich zwei Wochen lang. Von 1. bis 8. September ist der Bereich zwischen dem Hirschlandkopf und dem Hölderlinweg dran. Die Albert-Schweitzer-Straße und der obere Rolf-Nesch-Weg könnten in dieser Zeit vom Hölderlinweg aus erreicht werden.

Unsere Empfehlung für Sie

Baustellen im Kreis Esslingen: Vollsperrung: Straße neu gebaut und schon kaputt

Baustellen im Kreis Esslingen Vollsperrung: Straße neu gebaut und schon kaputt

Gerade ein Jahr ist es her, da wurde die Otto-Schuster-Straße in Teilen neu gemacht. Nun aber kommt raus: Sie weist große Mängel auf – so groß, dass sie demnächst gesperrt werden muss.

Vom 8. bis 12. September soll dann zwischen der Zufahrt zur Notaufnahme des Klinikums Esslingen und der Urbanstraße gearbeitet werden. Die Paracelsiusstraße werde in dieser Zeit zur Sackgasse und könne nur über die Urbanstraße erreicht werden, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Der Hirschlandhof könne über das Hirschlandgängle erreicht werden.

Das bedeutet die Sperrung für Krankenhauspatienten und Busfahrgäste

Die Umleitung aus Oberesslingen in Richtung Wäldenbronn ist über die Plochinger Straße, den Altstadtring sowie die Mülberger- und die Wielandstraße geplant.

Unsere Empfehlung für Sie

Baustelle in Esslingen: An der Sperrung der Schorndorfer Straße ändert sich nichts

Baustelle in Esslingen An der Sperrung der Schorndorfer Straße ändert sich nichts

Gebaut wird unten in Esslingen, gesperrt ist die Schorndorfer Straße in Richtung Tal aber schon vom Schurwald an. Daran gibt es Kritik. Was sagt die Stadt dazu?

Um während der Bauarbeiten zum Klinikum zu gelangen, rät die Stadt über die B10-Ausfahrt Esslingen Zentrum, den Altstadtring sowie die Mülberger- und Wielandstraße zu fahren. Das Krankenhaus bleibe während der gesamten Baumaßnahme erreichbar.

Die Busse des Städtischen Verkehrsbetriebs Esslingen (SVE) sowie die Fahrzeuge des Rettungsdiensts können das Baufeld durchqueren.