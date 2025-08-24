Verkehr in Esslingen: Auto stößt mit Linienbus zusammen

1 Zu einem Unfall mit einem Linienbus musste die Polizei in Esslingen ausrücken. Foto: IMAGO/Herrmann Agenturfotografie

Bei dem Zusammenstoß eines Autos mit einem Linienbus sind in Esslingen zwei Fahrgäste verletzt worden.











Link kopiert

Am Samstagvormittag sind in Esslingen ein Auto und ein Linienbus zusammengestoßen. Grund war eine Vorfahrtsverletzung.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 45-jähriger Autofahrer gegen 11.35 Uhr auf dem Kohlerweg mit seinem Fahrzeug unterwegs. Als er nach links in die Esslinger Straße abbiegen wollte, missachtete er die Vorfahrt eines Linienbusses. Der 31-jährige Busfahrer musste laut Polizei stark abbremsen. Einen Zusammenstoß konnte er aber auch dadurch nicht vermeiden.

Durch die starke Bremsung wurden zwei Fahrgäste des Linienbusses im Alter von fünf und 68 Jahren leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 10 000 Euro.