1 Nicht unbedingt schön, aber wirkungsvoll. Die Esslinger Mauer entlang der Bahnstrecke. Foto:

Um eine Lärmschutzwand zu errichten, wurde die Ulmer Straße für viele Monate zum Verkehrsärgernis. Jetzt ist Erleichterung in Sicht.















Link kopiert

Selten, aber wahr: Eine der für Autofahrer und Händler ärgerlichsten Baustellen in Esslingen wird einen Monat früher fertig als geplant. Die Lärmschutzwand entlang der Bahngleise in der Ulmer Straße, die noch bis in den Juni hinein für größere Verkehrsbeeinträchtigungen sorgen sollte, wird schon im Mai fertig. Das teilte am Mittwoch die Stadtverwaltung in Esslingen mit. Ein „optimierter Bauablauf und die milde Witterung über den Winter“ nennt Sprecher Michael Botsch als Gründe dafür. Der erste Bauabschnitt befinde sich bereits in den finalen Zügen und sei voraussichtlich Mitte April erledigt. Damit wird ein Teil der Straße wieder beidseitig befahrbar. Der zweite Bauabschnitt zwischen Schillerstraße und Maillestraße folgt nach Auskunft der Stadtverwaltung im Mai.

Das Unternehmen DB Netz baut seit Juni 2022 eine 720 m lange Lärmschutzwand entlang der Ulmer Straße, um Anwohnerinnen und Anwohner vom Schienenverkehrslärm zu entlasten. Die Wand ist Teil eines Investitionsprogramms des Bundes, das lärmbelastete Bahnstrecken mit Schallschutz ausstattet. Die gesamten Investitionskosten von rund 3,9 Millionen Euro trägt die DB Netz Das Unternehmen ist für den Betrieb und die Instandhaltung des 33 300 Kilometer langen Schienennetzes in Deutschland verantwortlich.

Unsere Empfehlung für Sie Bahn investiert in Esslingen in Lärmschutz Schallschutzwand an der Ulmer Straße wird gebaut An der Ulmer Straße baut die Bahn derzeit für 3,96 Millionen Euro eine Lärmschutzwand entlang der Bahnlinie. Das soll viele betroffene Anwohner entlasten.

Im Zuge dieser Arbeiten erneuert die Stadt Esslingen auf der gesamten Baustellenlänge den Fahrbahnbelag. Außerdem wird Bosch zufolge die Ampel an der Kreuzung Olgastraße mit einem Blindenleitsystem und abgesenkten Bordsteinen versehen, die den Übergang mit Rollstühlen und Kinderwagen erleichtern.

Der Bau hatte besonders in den ersten Woche bei den Händlern zu Unmut geführt. Für die Anwohner in 340 Wohnungen hingegen wird das Wohnen angenehmer. Die zwei Meter hohe Wand bestehe aus hochschallabsorbierenden Leichtmetall-Elementen, teilte ein Sprecher der Bahn mit. Die Schallschutzwand wird nicht nur Anwohner entlang der Bahnstrecke erheblich vom Lärm der vorbeifahrenden Züge entlasten – auf der Strecke sind neben S-Bahnen und Regionalzügen auch ICE-Schnellzüge und IC-Züge unterwegs. „Auch Betroffene in den von der Bahnstrecke weiter entfernt liegenden Häusern und Wohnungen werden von der Wirkung dieser aktiven Schallschutzmaßnahme profitieren“, sagte der Bahn-Sprecher. Während der Bauarbeiten wurden moderne, lärmgedämpfte Geräte eingesetzt.