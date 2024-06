Verkehr in Esslingen: Absolutes Halteverbot für Lkw im Esslinger Industriegebiet

Verkehr in Esslingen

Das überbordende Parken großer Fahrzeuge führte oft zu gefährlichen Situationen. Nun zeigt die Stadt Esslingen den Parkenden die rote Karte: Die Verkehrsbehinderungen in der viel befahrenen Fritz-Müller-Straße sind Geschichte.











Lastwagen an Lastwagen, Anhänger an Anhänger, dazwischen auch noch das eine oder andere Wohnmobil: Im größten Industriegebiet des Landkreises führte das überbordende Parken großer Fahrzeuge zu gefährlichen Situationen und sorgte für Ärger bei den Verkehrsteilnehmern. Nun zeigt die Stadt Esslingen den Parkenden die rote Karte: Die Verkehrsbehinderungen in der viel befahrenen Fritz-Müller-Straße sind Geschichte.

Es waren die Freien Wähler, die im Oktober des vergangenen Jahres als erstes im Gemeinderat auf den Missstand aufmerksam machten: das „großräumige Abstellen von Lkw und Hängern“. Das machte die Straße eng: Zwei Fahrzeuge kamen auf den zugeparkten Abschnitten nicht mehr aneinander vorbei. Auch Ausweichmöglichkeiten gab es häufig keine, weil die parkenden Fahrzeuge und Hänger auf rund 250 Metern dicht an dicht standen. Im März wurde das Problem im Mobilitätsausschuss behandelt, inzwischen ist es gelöst. Auf der Strecke gilt inzwischen von 6 bis 18 Uhr ein absolutes Halteverbot.

Eine weitere Straße steht unter Beobachtung

Weniger erfolgreich war das Ansinnen der Freien Wähler, auch in der Dornier Straße im Industriegebiet Sirnau dem Parken großer Fahrzeuge, darunter auch Wohnmobile, ein Ende zu setzen. Die Stadtverwaltung räumt zwar ein, dass die sogenannte Fahrbahnrestbreite „keine Lkw/Lkw-Begegnung“ zulassen. Aber: „Der Bereich weist nach Rückmeldung der Polizei keine erhöhte Unfalllage auf.“ Zudem hätte der Wegfall von Parkplätzen eine Verdrängung des ruhenden Lkw-Verkehrs in schlechter geeignete Straßen – zum Beispiel nahe Wohngebiete – zur Folge. Fazit: „Es sind daher aktuell keine Maßnahmen vorgesehen, die Situation wird weiterhin beobachtet.“