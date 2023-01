1 Auf der Vogelsangbrücke kam es am Montagabend zu einem Unfall (Symbolfoto). Foto: picture alliance/Stefan Puchner

Bei einem Auffahrunfall auf der Vogelsangbrücke in Esslingen wurden am Montagabend drei Fahrzeuge beschädigt und eine Person verletzt.















Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen war am Montagabend das Ergebnis einer kurzen Unaufmerksamkeit auf der Vogelsangbrücke in Esslingen. Wie die Polizei berichtet, war eine 22-Jährige gegen 17.20 Uhr stadteinwärts auf der linken Spur unterwegs. Dort prallte sie in das Heck eines Wagens, der dort verkehrsbedingt angehalten hatte. Dessen 51 Jahre alte Fahrerin wurde den ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt und begab sich im Anschluss selbst in ärztliche Behandlung. Zudem wurde ihr Auto noch auf einen vor ihr stehenden Wagen aufgeschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand so ein Schaden, den die Polizei auf 20 000 Euro schätzt. Der Wagen der Unfallverursacherin und der Wagen, auf den sie aufgefahren war, mussten zudem abgeschleppt werden. Die Vogelsangbrücke war für die Dauer der Unfallaufnahme nur einseitig befahrbar.