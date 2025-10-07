Verkehr in Aichelberg: Poststraße wird nicht zur Einbahnstraße

1 Die enge Poststraße wird keine Einbahnstraße. (archiv) Foto: Andreas Kaier

Das Esslinger Landratsamt hat eine Einbahnregelung in der Poststraße im Aichwalder Ortsteil Aichelberg abgelehnt. Zur Überraschung aller.











Link kopiert

Fast jeder im Gemeinderat hatte damit gerechnet, dass die Untere Verkehrsbehörde im Esslinger Landratsamt einer Einbahnregelung in der Poststraße im Aichwalder Ortsteil Aichelberg zustimmen wird. Doch die Behörde hat nach einer Verkehrsschau anders entschieden. Sie lehnt es ab, den etwa 200 Meter langen Abschnitt der Poststraße zwischen dem Meisen- und dem Ölschlägerweg als Einbahnstraße auszuweisen. Begründet hat das Landratsamt seine Entscheidung vor allem damit, dass es in der Poststraße keine außergewöhnliche Gefahrenlage gebe. Darüber informierte Bürgermeister Andreas Jarolim am Montagabend die Räte während der jüngsten Sitzung des Gremiums. Die Anwohner sind von der Gemeindeverwaltung inzwischen per Brief informiert worden.

Unsere Empfehlung für Sie Verkehrsführung in Aichwald Einbahnstraße für mehr Sicherheit Ein Teil der Poststraße in Aichelberg soll künftig nur noch in eine Richtung befahren werden dürfen.

Der Aichwalder Gemeinderat hatte sich im Juni vor allem aus Sicherheitsgründen für Fußgänger für eine Einbahnregelung ausgesprochen, nachdem 51,51 Prozent der direkt betroffenen Anwohner und der Anwohner der angrenzenden Straßen in einer Umfrage dafür votiert hatten. Im Jahr 2010 waren die Anwohner schon einmal dazu befragt worden. Damals hatte sich jedoch laut Jarolim „eine ganz klare Mehrheit“ gegen eine Einbahnstraße ausgesprochen, weshalb die Verwaltung entsprechende Pläne nicht weiterverfolgte. Allerdings hatte das Landratsamt damals signalisiert, dass eine Einbahnregelung die Verkehrssituation in der Poststraße verbessern würde. „Nachdem im Jahr 2010 seitens der Unteren Verkehrsbehörde die Ausweisung einer Einbahnstraße in der Poststraße in Aussicht gestellt wurde, konnte diese neue rechtliche Beurteilung nicht erwartet werden“, sagt Jarolim.