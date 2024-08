Verkehr im Kreis Esslingen: Plochingen und Kircheim checken Fußgängerwege

1 Der Weg zur Schule sollte sicher sein. Foto: Peter Kneffel/dpa/Peter Kneffel

Schulwege gehören zu den besonders kritischen Verkehrswegen, denn Kinder sind oft nicht so aufmerksam wie Erwachsene. Wie sieht es in Plochingen und Kirchheim aus?











Bis in sechs Jahren, so das hehre Ziel der Landesregierung, soll in Baden-Württemberg jeder zweite Weg zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Um die dafür notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, beziehungsweise diese erst mal zu ermitteln, findet jetzt die zehnte Auflage des sogenannten Fußverkehr-Checks statt. Der Schwerpunkt liegt dieses Mal auf dem Bereich „Sichere Schulwege und Schulstraßen“. 65 Kommunen – und damit so viele wie noch nie – haben sich um die Teilnahme beworben. 15 davon wurden ausgewählt, darunter mit Plochingen und Kirchheim zwei aus dem Landkreis Esslingen.