Verkehr im Kreis Esslingen: Linie S1 fällt zwischen Kirchheim und Wendlingen aus

1 Die S1 fällt demnächst in der Nacht aus. Foto: imago/Dreamstime

Bauarbeiten im Kreis Esslingen: Die S1 fällt zwischen Kirchheim und Wendlingen aus. Wie verläuft der Ersatzverkehr?











In den Nächten von 12. bis 16. Oktober finden jeweils zwischen 21 Uhr und 4.45 Uhr kurzfristige Bauarbeiten zwischen Kirchheim und Wendlingen statt. Das hat Folgen: Die Linie S1 fällt zwischen Kirchheim (T) und Wendlingen aus. Für ein Ersatzverkehr mit Bussen (S1E) zwischen Kirchheim ist nach Auskunft des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS) gesorgt, und zwar vom ZOB Bussteig 8 in Kirchheim und Bussteig 5 in Wendlingen.

Außerdem finden in der Nacht vom 13. Oktober zwischen Kirchheim und Bad Cannstatt Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik statt. Es kommt zusätzlich zu einzelnen Zugausfällen und Ersatzverkehr mit Bussen.

„Kurzfristige Bauarbeiten“ sorgen erneut für nächtliche Ausfälle

Bereits im September kam es zu Ausfällen auf dieser Strecke. Als Grund wurden „kurzfristige Bauarbeiten“ genannt. Und auch da wurde der Verkehr nach 21 bis in die frühen Morgenstunden unterbrochen.

Für eine gewisse Verärgerung sorgte zuletzt eine andere Meldung des VVS. Künftig soll die Buslinie 140 nur noch zwischen Plochingen und Oberesslingen fahren. Bislang sind die Busse zwischen Plochingen und Esslingen ZOB im Einsatz.

Hintergrund sind laut VVS der Lärmaktionsplan der Stadt Esslingen sowie der erwartbare Lärmaktionsplan der Gemeinde Altbach, die mehrere Tempo-30-Zonen vorsehen. Um die Fahrzeiten stabil zu halten und zusätzliche Kosten für einen weiteren Bus zu vermeiden, sei die Linie künftig nicht mehr bis zum Esslinger Bahnhof unterwegs – eine Ausnahme seien vereinzelte Schülerfahrten.