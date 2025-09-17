Verkehr im Kreis Esslingen: Gute Nerven nötig: Einschränkungen an der Hochwangsteige

1 Eine Ampel regelt ab Montag, 22. September, den Verkehr an der Hochwangsteige. Foto: imago/blickwinkel

Felsräumarbeiten an der Albsteige zwischen Unterlenningen und Hochwang bei laufendem Verkehr könnten für Behinderungen sorgen.











Verkehrsteilnehmer brauchen ein gutes Nervenkostüm und etwas Geduld. Auf der Hochwangsteige kann es ab Montag, 22. September, zu Verzögerungen im Straßenverkehr kommen.

Zwischen den Ortsteilen Unterlenningen und Hochwang der Gemeinde Lenningen werden auf der Hochwangsteige an der Kreisstraße 1264 nach Angaben des Landratsamtes Esslingen ab Montag, 22. September, an verschiedenen Stellen Felsräumarbeiten durchgeführt. Die Maßnahmen dienen laut der Kreisbehörde der Verkehrssicherheit: „Dafür werden Felssicherungsnetze geöffnet und das lose Material entnommen.“ Die Arbeiten finden bei laufendem Verkehr statt. An der Baustelle wird der Verkehr mit einer Ampel geregelt.

Weitere Informationen bei Verkehrsbehinderungen

Aktuelle Informationen über Straßenbaustellen im Land können laut Landratsamt auf der Internetseite der Straßenverkehrszentrale des Landes Baden-Württemberg unter: www.verkehrsinfo-bw.de abgerufen werden. Unter: www.svz-bw.de liefern an verkehrswichtigen Stellen auf Autobahnen und Bundesstraßen installierte Webcams jederzeit einen Eindruck von der momentanen Verkehrslage.