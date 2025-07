Verkehr im Kreis Böblingen: Zur A 81-Sperrung kommt die S-Bahn-Sperrung hinzu

1 Die S-Bahnen fahren sechs Wochen lang stark eingeschränkt. Foto: imago images/Arnulf Hettrich

An diesem Samstag ist es nicht einfach, aus dem Raum Böblingen nach Stuttgart zu kommen. Autofahrer müssen die Sperrung der A 81 umkurven, Staus auf den Umleitungsstrecken sind zu erwarten. Von Freitag um 22 Uhr bis Sonntag um 5 Uhr ist zwischen Böblingen-Hulb und Böblingen-Ost dicht. Wem es möglich ist, der sollte die Straßen um die Autobahn besser meiden.

Noch dazu fährt ab diesem Samstag die S-Bahn für sechs Wochen nicht mehr in die Stuttgarter Innenstadt. Im fünften Jahr in Folge sperrt die Deutsche Bahn über die Sommerzeit die sogenannte Stammstrecke, um sie im Rahmen von „Stuttgart 21“ mit dem European Train Control System (ETCS) auszurüsten und den Digitalen Knoten Stuttgart (DKS) zu vervollständigen.

Verkehr auf der Schönbuchbahn-Strecke fließt

Die Linie S1 von Herrenberg fährt also bis 6. September nur bis Vaihingen, die weitere Strecke zum Hauptbahnhof klappern Ersatzbusse ab. Immerhin sind als Direktverbindung von Böblingen nach Stuttgart stündlich Regionalexpress-Züge (RE-Pendel) mit Halt in Vaihingen unterwegs. Zudem fahren alle zwei Stunden die Regionalzüge zwischen Stuttgart und Rottweil beziehungsweise Freudenstadt. Die S60 ab Böblingen verkehrt von Montag bis Samstag nur bis Feuerbach, von dort fahren U-Bahnen. An den Sonntagen pendelt die S60 zwischen Böblingen und Renningen.

Immerhin fließt der Verkehr auf der Schönbuchbahn-Strecke. Seit geraumer Zeit fahren dort vereinzelt die neuen Nexio-Züge, ihre Fertigstellung wird an diesem Sonntag richtig gefeiert. Den ganzen Tag gibt es Freifahrten zwischen Böblingen und Dettenhausen, in Holzgerlingen-Hülben steht zudem eine Hocketse an.

Mehr Informationen zur S-Bahn-Sperrung unter stammstrecke.info im Netz.