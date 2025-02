Verkehr: Es gibt mehr Staus auf deutschen Autobahnen

Blitztrip auf den Gipfel des Mount Everest In einer Woche von London zum Dach der Welt und zurück

Eine Expedition auf den Gipfel des Mount Everest dauert üblicherweise länger als einen Monat und kostet viel Geld. Ein Österreichisches Unternehmen bietet jetzt für doppelt so viel Geld eine einwöchige Tour an, bei der die Notwendigkeit der Akklimatisierung an die Höhe ausgetrickst werden soll.