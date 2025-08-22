1 Eine Verkehrsbehinderungen – ca. 20 Meter Einbahnstraße – im größten Industriegebiet des Landkreises Esslingen gibt es noch an der Ecke Röntgenstraße/Zeppelinstraße. Foto: Johannes M. Fischer

Sie sollte im Juni geschlossen werden: Die Baustelle rund um die Esslinger Fritz-Müller-Straße verärgerte zahlreiche Auto- und Lkw-Fahrer. Aber jetzt ist eine Erleichterung spürbar.











Bauen ohne absehbares Ende, dichter Verkehr ohne absehbares Ende, Umleitungen ohne absehbares Ende – alles das steht für eine Baustelle in einer vielbefahrenen Industriestraße in Esslingen, der Fritz-Müller-Straße. Allein die Sommerferien und die einhergehende allgemeine Ruhe in der Stadt verhindern das Chaos. Doch jetzt schließen sich im wahrsten Sinne des Wortes die Löcher: Eine gewissen Entspannung ist deutlich spürbar.

Rückblick: Durch die Umleitungsstraßen donnerte vor den Ferien der auf wenige Straßen konzentrierte Verkehr des größten Industriegebietes im Kreis Esslingen, so dass Anwohner etwa von der Umleitung in der Zeppelinstraße kaum noch von ihren Parkplätzen auf die Straße gelangten.

Ende der Baustelle im Industriegebiet mehrfach verschoben

Die Baustelle an der an der Ecke Röntgenstraße/Zeppelinstraße macht den Eindruck, dass es noch etwas dauern könnte, bis hier alles fertig gebaut worden ist. Foto: Johannes M. Fischer

Eingerichtet wurde die Baustelle am 12. Mai von der Netze BW. Sechs Wochen lang sollte sie dauern. Doch das Enddatum wurde „bereits einige Male verschoben“, wie die stellvertretende Amtsleiterin des Ordnungsamts Freia Günther mitteilte.

Immerhin: Die ersten zwei von drei Bauabschnitten wurden nach Auskunft von Günther abgeschlossen. Die gesperrte Durchfahrt in der Alleenstraße beim Einkaufszentrum Richtung Innenstadt und B10 ist wieder geöffnet.