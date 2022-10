1 Mehrere Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

Stillstand auf den Autobahnen rund um Stuttgart: Wegen mehrerer kleiner Unfälle staute sich der Verkehr. Auch am Stauende kam es zu Unfällen.















Wegen einer Reihe von Unfällen auf den Autobahnen im Großraum Stuttgart sind am Donnerstag mehrere kilometerlange Staus entstanden. So standen die Fahrzeuge zum Beispiel auf mehr als zwölf Kilometern Länge auf der Autobahn 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe nach einem Unfall bei Leonberg. Dabei sei es nur zu Blechschäden gekommen, verletzt wurde niemand.

Weitere Karambolagen ereigneten sich zum Beispiel auf Höhe des Stuttgarter Flughafens bei Leinfelden-Echterdingen. Aufgrund der Vielzahl der Einsätze der Autobahnpolizei liegen aktuell noch keine Details dazu vor. Gegen 14.45 Uhr geschah auf der Parallelfahrbahn der A8 bei der Anschlussstelle Möhringen eine Karambolage mit vier Autos und einem Lastwagen. Der Lastwagenfahrer habe offenbar das Stauende nicht rechtzeitig bemerkt und sei auf den hintersten Wagen aufgefahren. Die vier Autos wurden ineinander geschoben. Es habe mehrere Verletzte gegeben. Die Polizei musste drei Abschleppfahrzeuge anfordern, um die Unfallstelle räumen zu lassen.