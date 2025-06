Verkehr beeinträchtigt: Stadtwerke erneuern Wasserleitung in der Esslinger Entengrabenstraße

1 Achtung Bauarbeiten: In der Esslinger Innenstadt gibt es wieder eine neue Baustelle. Foto: Jan Woitas

Die Arbeiten in der Esslinger Innenstadt beginnen am Montag, 2. Juni, und dauern voraussichtlich bis 12. September an. Der Verkehr wird einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.











Die Stadtwerke Esslingen (SWE) erneuern ab Montag, 2. Juni, voraussichtlich bis 12. September die Wasserversorgungsleitung in der Entengrabenstraße in Esslingen. Von der Maßnahme betroffen ist der Bereich zwischen Obertorstraße und Urbanstraße. Wie die SWE mitteilen, weist die Leitung in diesem Abschnitt Schäden auf und muss umgehend erneuert werden.

Keine Einfahrt in die Hindenburgstraße für Autos

Die Arbeiten erfolgen in mehreren Bauabschnitten. Zuerst werden provisorische Überfahrten des bestehenden Fahrbahnteilers hergestellt, um den Verkehr der Fahrspur in Fahrtrichtung Neckarforum auf die Gegenfahrbahn zu leiten. In Richtung Maille verbleibt eine Fahrspur. In die Hindenburgstraße kann in diesem Bauzeitraum nur der Radverkehr ein- und ausfahren, für Autos ist dies nicht möglich.

An genauer Verkehrsführung wird noch gearbeitet

Laut den SWE sollen die Arbeiten im ersten Bauabschnitt ab der Obertorstraße bis hin zur Einmündung der Hindenburgstraße bis zu den Sommerferien abgeschlossen sein. In den Sommerferien folgt dann der zweite Bauabschnitt auf der Entengrabenstraße zwischen Hindenburgstraße und Urbanstraße. Auch hier ist geplant, den Verkehr an der Baustelle vorbeizuführen. Die genaue Verkehrsführung wird derzeit ausgearbeitet, teilt das Unternehmen mit.